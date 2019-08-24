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الجمارك السعودية تمنع تهريب 3.2 طن مخدرات بالنصف الأول

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الجمارك السعودية تمنع تهريب 3.2 طن مخدرات بالنصف الأول الجمارك السعودية تمنع تهريب 3.2 طن مخدرات بالنصف الأول

الرياض – مباشر: أفادت بيانات رسمية، ضبط الجمارك نحو 3.2 طنا من المخدرات، و335.4 ألف من الذخائر ومنع دخولها من المنافذ الجمركية خلال النصف الأول من عام 2019.

وذكرت الجمارك في انفوجرافيك صادر عنها، أن الضبطيات خلال الفترة شملت ضبط مبالغ مالية بقيمة 62.752 مليون ريال.

فيما تم ضبط 81 كيلو جراما من الذهب، و31.478 مليون حبة مخدرة، فضلا عن 57.24 ألف زجاجة خمر.

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