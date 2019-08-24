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الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات إلى شبوة لاستعادة معسكرات من الجيش اليمني

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الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات إلى شبوة لاستعادة معسكرات من الجيش اليمني الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات إلى شبوة لاستعادة معسكرات من الجيش اليمني

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك، بأن "أكثر من 50 آلية عسكرية توجهت لتعزيز قوات النخبة الشبوانية في منطقة عين بامعبد بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، في طريقها إلى مدينة عتق مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن النخبة الشبوانية "تسعى من خلال التعزيزات إلى استعادة مواقع ومعسكرات تابعة لها في عتق سيطر عليها اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة خلال الساعات الماضية إثر مواجهات عنيفة بين الجانبين".

وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة في الجيش اليمني استكملت، صباح اليوم، السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية بالإضافة إلى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة، بعد تأمين نقطة الكهرباء "الكريبية" ومفرق الجابية، كما سيطرت على معسكري العلم والشهداء في ضواحي المدينة، وتقدمت في الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر واستعادت نقاطاً عسكرية في منطقة نوخان وجوارها.

SputnikNews

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