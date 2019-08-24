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الجمارك السعودية تضع شرطا جديداً لدخول إرساليات "الأدوات الصحية"

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الجمارك السعودية تضع شرطا جديداً لدخول إرساليات "الأدوات الصحية" الجمارك السعودية تضع شرطا جديداً لدخول إرساليات "الأدوات الصحية"

الرياض – مباشر: أكدت الجمارك على ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، إذ يُعد ذلك شرطًا لازمًا لفسحها والسماح بدخولها.

وأوضحت الجمارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تفاديًا لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

وتعمل الجمارك السعودية وفقًا لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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