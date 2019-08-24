رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي: محافظات الجنوب تشهد هدوءا حذرا

وثمن راشد موقف "المجلس الانتقالي، الذي دعا للالتزام بوقف إطلاق النار، ودعاه للثبات على موقفه لأنه لا مصلحة جنوبية في هذا التوقيت للحرب".

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وأوضح راشد، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "كل المتقاتلين سواء في الحماية الرئاسية أو مختلف المؤسسات الأمنية في الشرعية أو الحزام الأمني أو النخب الحضرمية والشبوانية كلهم من أبناء الجنوب، وحاربوا جميعا إلى جانب بعضهم في مواجهة عدو واحد".

وقال إن "قوات الشرعية استطاعت أن تؤمن مدينة عتق"، لافتا إلى أن "النخب الشبوانية خارج المدينة وتوغل بعض أفرادها لم يكن كبيرا".

وتابع "أعتقد أن التفاهمات التي كانت في جدة بين وفد المجلس الانتقالي مع الأمير خالد بن سلمان أدت إلى نتائج إيجابية إضافة إلى بيانات الشرعية الجنوبية التي تميزت بالهدوء والحكمة".

ولفت إلى أن "هناك تصور لحوار موسع يجمع كل الأطياف الجنوبية والشرعية"، مضيفا أيضا "ويمكن إجراء حوار ثنائي بين الشرعية والانتقالي بغرض تقاسم السلطة".

وأكد أنهم "مع حوار عام يخرج منه الجنوبيون باتفاقات وطنية من أجل الجنوب".

يذكر أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت، الخميس، بين قوات النخبة في محافظة شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تنتهي بسيطرة قوات الحكومة الشرعية على مدينة عتق، عاصمة المحافظة.