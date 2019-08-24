"أنصار الله" تعلن عن منظومتين للدفاع الجوي تفرضان معادلات جديدة في الحرب

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن تطوير منظومتين للدفاع الجوي دخلتا خط المعركة وحققتا نتائج إيجابية على صعيد معركة التصدي للعدوان".

​وأشار العميد سريع، الى أن "منظومات الدفاع الجوي اليمني فرضت على قوى العدوان معادلات جديدة وأجبرتها على التعامل بحذر واتخاذ إجراءات معينة عند تنفيذها لأعمال عدوانية بعد أن كانت تنفذ عملياتها العدوانية ضد شعبنا دون أن تعترضها أي أسلحة وتحلق بمستويات مختلفة"، مؤكداً أن "منظومات الدفاع الجوي في المناطق التي تعمل بها تشكل تهديداً حقيقياً لكافة الأهداف الجوية المعادية وهذا ما اثبتته المراحل السابقة".

​وأكد أن "المنظومة نجحت مطلع العام الجاري في إجبار تحالف العدوان على عدم اقتراب طيرانه الحربي من العاصمة صنعاء واستمر ذلك لعدة أشهر كما نجحت المنظومة في إفشال العديد من العمليات الجوية المعادية إضافة إلى عمليات إنزال في محافظة حجة".

وقال سريع : "شهد شهر يونيو من هذا العام إسقاط طائرة أمريكية نوع كيو 9 في محافظة الحديدة بصاروخ من هذه المنظومة وقبل أيام نجحت الدفاعات الجوية وعبر منظومة فاطر واحد من إسقاط طائرة من نفس النوع فوق أجواء محافظة ذمار".

يتبع...