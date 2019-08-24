أخبار عاجلة

بالفيديو: الـ "آويها" في استقبال الحريري في المطار -
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محافظ شبوة يصدر توجيهات إلى الجيش اليمني بعد السيطرة على مدينة عتق

Google+ Print
محافظ شبوة يصدر توجيهات إلى الجيش اليمني بعد السيطرة على مدينة عتق محافظ شبوة يصدر توجيهات إلى الجيش اليمني بعد السيطرة على مدينة عتق

وشدد صالح، اليوم السبت، على "ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح، موجه رسالة إلى رجال الجيش اليمني والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

​وتأتي توجيهات المحافظ بعد أن سقطت 3 معسكرات لقوات النخبة تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، وذلك حسب قناة "العربية".

وأفادت مصادر عسكرية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أن القوات الحكومية بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.

وأوضحت المصادر أن "قوات النخبة خسرت خلال مواجهات اليومين الماضيين كافة مواقع تمركزها في مدينة عتق والمناطق المحيطة بها، وتمت السيطرة على ثلاثة معسكرات تابعة لها، هي معسكر ثماد الذي يقع شمال شرق المدينة ويبعد عن مركزها بنحو 15 كلم، ومعسكر الشهداء ويقع على بعد 10 كلم من المدينة جهة الشرق، إضافة إلى معسكر مرة الذي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليه صباح السبت".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية