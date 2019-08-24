لتعزيز العلاقات الثنائية.. محمد بن زايد يستقبل مودي

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن زايد على "تويتر"، ظهر اليوم السبت، فقد تناول اللقاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الهندية، في وقت سابق، إلى أن مودي سيزور دولة الإمارات، السبت؛ حيث سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيتوجه مودي بعدها إلى مملكة البحرين؛ وذلك في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد.

وخلال الزيارة، التي تستمر يومين، سيناقش رئيس الوزراء الهندي مع نظيره البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة "الثالثة" لمودي منذ توليه رئاسة حكومة بلاده عام 2014، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا في 2015 و2018.