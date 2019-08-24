أخبار عاجلة

بالفيديو: الـ "آويها" في استقبال الحريري في المطار -
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الإمارات.. بدأ إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع تشمل أدوات التدخين الإلكترونية

Google+ Print

القاهرة ـ سبوتنيك. وأكدت أن هذه الإجراءات المفترضة، في أغسطس/آب الجاري، لتوسيع نطاق هذه السلع، لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يدخل القرار حيز التنفيذ، اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما تم تطبيق الضريبة على التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان.

ودعت الهيئة كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة، لأغراض الضريبة الانتقائية، والالتزام بالقرار.

وأوضحت أن السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية المشمولة بالقرار، تتضمن جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها، سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي.

ويقصد بأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لا.

وكانت الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية