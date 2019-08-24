الإمارات.. بدأ إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع تشمل أدوات التدخين الإلكترونية

القاهرة ـ سبوتنيك. وأكدت أن هذه الإجراءات المفترضة، في أغسطس/آب الجاري، لتوسيع نطاق هذه السلع، لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يدخل القرار حيز التنفيذ، اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما تم تطبيق الضريبة على التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان.

ودعت الهيئة كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة، لأغراض الضريبة الانتقائية، والالتزام بالقرار.

وأوضحت أن السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية المشمولة بالقرار، تتضمن جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها، سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي.

ويقصد بأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لا.

وكانت الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.