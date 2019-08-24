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تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة.. فيديو

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في هذه الأثناء، ولدى قيام مراسل سبوتنيك بتغطية نشاط الجنود السوريين وفق الوقائع الميدانية الجديدة، صادف أن تقابلت عدسته بعدسة كاميرا يحملها أحد الجنود الأتراك، ليتبادل الطرفان التقاط الصور والفيديوهات التي وثقت في تلك اللحظة حدثا واحدا تمت مشاهدته من زاويتين متقابلتين، حيث يقف كل منهما.

تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

© Sputnik . Basel Shartooh

تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

ولأول مرة منذ عام 2013، فرض الجيش سيطرته أمس على كامل ريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة خاضتها وحدات الجيش مع ميليشيات تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه عبر محوري ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

© Sputnik . Basel Shartooh

تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

وعمد الجيش إلى محاصرة الميليشيات المسلحة ضمن جيب أخير في ريف حماة وأحكم الطوق عليهم بعد سيطرته على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. ليتابع صباح أمس تقدمه داخل الجيب المحاصر بريف حماة الشمالي.

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