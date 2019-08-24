مسؤول يمني: خطر الإمارات على اليمن أكبر من إيران

وأكد السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تجاوز خطر الإمارات على اليمن خطر إيران، وأضاف لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "اليمن نت".

وشدد العمراني على أن كل اليمنيين يدركون هذا الخطر حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم، وأردف:

عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق. لكنها الحقيقة الأمرّ من العلقم. والمسألة وطن يقال له اليمن الذي ليس لنا سواه.

وفي تغريدة أخرى، تساءل العمراني "هل يمكن أن تراجع الإمارات أجندتها في اليمن سريعا وعاجلا، لمصلحتها ومصلحة اليمن والتحالف العربي، هذا ما رجوناه وتحدثنا عنه من قبل، لكن يبدو أنه قد سبق السيف العذل للأسف".

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، بعد أيام من سيطرة المجلس الانتقالي على عدن وأبين، في انقلاب دعمته الإمارات، حسب اتهام الحكومة.

وتظاهر المئات من أبناء محافظة تعز اليمنية في ساحة الحرية عقب صلاة الجمعة، دعما للحكومة اليمنية الشرعية، وهتف المتظاهرون ضد دولة الإمارات، ودعوا لطردها من التحالف ومغادرة قواتها اليمن، كما وصفوا وجودها بـ"الاحتلال".