نيتفليكس تختبر المجموعات المنسقة بشريًا

Netflix Collections is your new way of finding what you want to watch, fast. pic.twitter.com/kKfciBWCg4 — Jeff Higgins Likes Umbrella Beach Drinks (@ItsJeffHiggins) August 23, 2019

خدمة نيتفليكس طريقة جديدة لمساعدة المستخدمين في العثور على البرامج التلفزيونية والأفلام التي يرغبون في مشاهدتها من خلال إطلاق ميزة “المجموعات”، والتي يتم اختبارها حاليًا على أجهزة (iOS).

وبالرغم من أن نيتفليكس تقدم اقتراحات موضوعية حول أشياء لمشاهدتها، وذلك استنادًا إلى سجل عرض نيتفليكس، إلا أن المجموعات لا تعتمد فقط على المواضيع.

ووفقًا لنيتفليكس، فإن تنسيق العناوين يجري بواسطة خبراء في الفرق الإبداعية للشركة، ويتم تنظيمها في هذه المجموعات استنادًا إلى عوامل متشابهة، مثل النوع؛ والقصة؛ والصفات الشخصية.

ويختلف هذا التنسيق الذي يتم بواسطة العنصر البشري عن الطريقة التي تقدم بها خدمة البث المباشر توصياتها.

وتشتهر نيتفليكس بنظام التصنيف المتقدم، حيث توجد المئات من الفئات المتخصصة التي تتجاوز المجموعات الواسعة مثل “الأكشن” و “الدراما” و “الخيال العلمي” و “الرومانسية” وما شابه.

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وتسمح هذه الفئات الفرعية للأشخاص بالحصول على توصيات أكثر تحديدًا واستهدافًا، وتتعقب نيتفليكس أيضًا العناوين الشائعة والرائجة عبر خدمتها، وذلك حتى يتمكن المستخدم من التحقق مما يشاهده الآخرون أيضًا.

وفي حال كنت قد اشتركت في الاختبار، فإن خيار المجموعات متاح في أعلى يمين الصفحة الرئيسية للتطبيق، ويمكنك متابعة المجموعة من الشاشة الرئيسية، أو يمكنك النقر عليها لاستكشاف عناوينها.

ويتم تنظيم الاقتراحات في مجموعات تحريرية، مع عناوين، مثل (Let’s Keep It Light)؛ و (Dark & ​​Devious TV Shows)؛ و (Prizewinning Movie Picks)؛ و (Women Who Rule the Screen).

وفي حال نقرت على مجموعة تهمك، فسوف تتوسع لإظهار الصور المصغرة للعناوين المقترحة أسفل عنوان يوضح ماهية المجموعة، ويمكنك اختيار متابعة المقترحات من هنا أيضًا، والذي من المفترض أن يرتبط بنظام تنبيه نيتفليكس.

وقال متحدث باسم الخدمة: نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتوصيل المعجبين بالعناوين التي نعتقد بأنه سيحبها، لذلك نحن نختبر طريقة جديدة لتنظيم عناوين نيتفليكس إلى مجموعات على تطبيق نيتفليكس لنظام (iOS).

وأضاف “تختلف اختباراتنا بشكل عام من ناحية المدة التي تستغرقها، وفي أي البلدان يجري اختبارها، وقد تصبح أو لا تصبح ميزات دائمة في خدمتنا”.

ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تعمل فيه نيتفليكس على ميزات لتحسين الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين وسط منافسة متزايدة، بما في ذلك المنافسة من المنافسين المقبلين، مثل (+Disney) و (+Apple TV)، من بين آخرين.

وأطلقت الخدمة مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدمين تتبع الإصدارات الجديدة والقادمة قريبًا، وذلك كوسيلة لجعل المشتركين يتوقعون ما الذي سيحدث.