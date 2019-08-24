بدء الجلسة الثانية لمحاكمة عمر البشير بتهم فساد

مباشر: تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، بتهم حيازة عملات أجنبية وفساد.

ويواجه البشير اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، فضلا عن استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لموقع "العربية".

وكان البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، وصل الاثنين الماضي إلى المحكمة، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وبين رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، أن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

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