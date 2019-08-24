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خلاف عائلي في السعودية يتطور لمشاجرة بالسيارات والرصاص (فيديو)

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خلاف عائلي في السعودية يتطور لمشاجرة بالسيارات والرصاص (فيديو) خلاف عائلي في السعودية يتطور لمشاجرة بالسيارات والرصاص (فيديو)

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر بعض المركبات تصدم بعضها البعض بحي الفيجاء في مشهد غير مألوف.

ووفقا لما نشرته "واس"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض.

واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين، إثر خلافات عائلية فيما بينهم وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرة نارية بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة.

وأكد المتحدث أنه تم إيقاف سبعة منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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