أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: جاءت مخاوف الركود الاقتصادي خاصة في أوروبا على رأس الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي مع استمرار انكماش النشاط الصناعي ووسط دراسة البنوك المركزية اتخاذ إجراءات تحفيزية.

كما اهتم المستثمرون بالتطورات السياسية في أوروبا وكذلك تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتبادل الطرفين فرض تعريفات جمركة جديدة على السلع المتبادلة بينهما.

بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا قد يدخل مرحلة ركود

حذر البنك المركزي في ألمانيا أن الاقتصاد قد يواصل الانكماش الذي استهله في الربع الثاني من العام، وسط تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات.

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين بعد تراجع العملة

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للأرجنتين نتيجة مخاوف متعلقة بقدرة الدولة على سداد الديون عقب الانهيار في قيمة البيزو.

واشنطن تمدد فترة السماح لـ"هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 90 يوماً

أعلن وزير التجارة الأمريكي أن الحكومة قررت تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية مدة 90 يوماً إضافية.

كبرى الشركات الأمريكية: تعظيم حقوق المساهمين لم يعد هدفنا الأساسي

قال مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الولايات المتحدة إنه لم تعد تعظيم حقوق المساهمين والأصول والأرباح هي المحور الرئيسي لهم.

"جي.بي.مورجان": أسواق الأسهم قد ترتفع لمستويات قياسية جديدة

دعا بنك "جي.بي.مورجان" المستثمرين إلى عدم الذعر من انعكاس منحنى عائد السندات، حيث يرى أن الأسهم ستعاود التعافي مجدداً.

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته للاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من أجل دعم الاقتصاد وسط مخاوف الركود.

مرشح الرئاسة الأرجنتيني: لن نستطيع سداد قرض صندوق النقد

قال المرشح اليساري لرئاسة الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنه لا يمكن سداد قرض صندوق النقد الدولي، مطالبا بإعادة التفاوض حول شروط القرض.

محلل: اشتروا الذهب عند أي سعر

دعا محلل لشراء معدن الذهب عند أي سعر حيث أن ذلك سيجني مكاسب على المدى الطويل مع اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي.

بعد تخفيض الصين لتكاليف الاقتراض.. "يو.بي.إس": الأثر خافت للغاية

أعلنت الصين مؤخراً اعتزامها خفض تكاليف الاقتراض على الشركات، لكن قد لا تنجح هذه الخكوة في دعم ثاني أكبر اقتصاد بالعالم كما يأمل البعض.

العريان يرى احتمالية 70% لركود اقتصاد أوروبا

يرى الاقتصادي محمد العريان احتمالية 70 بالمائة لوقوع أوروبا تحت براثن الركود الاقتصادي، مع الاضطرابات الداخلية للاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو.

رئيس إيطاليا يقبل استقالة كونتي ويدعو لمشاورات لتشكيل حكومة جديدة

وافق رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا على استقالة رئيس الوزراء "جوسيبي كونتي"، داعياً إلى مشاورات مع زعماء الأحزاب.

أكبر صندوق سيادي يربح 28 مليار دولار في الربع الثاني

حقق صندوق النرويج السيادي أرباحاً بقيمة 28.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مع مساهمة الأسهم والسندات بأكبر نصيب من زيادة العوائد.

"باركليز" يتوقع تنفيذ الفيدرالي 3 عمليات خفض للفائدة في 2019

عدل بنك "باركليز" توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

ألمانيا تبيع سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى

باعت ألمانيا سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى على الإطلاق، في الوقت الذي شهد فيه الطلب أدنى مستوى منذ 2011.

رئيس هواوي: نواجه أزمة حياة أو موت

أبلغ الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" الموظفين أن الشركة الصينية تواجه أزمة حياة أو موت، بالتزامن مع تحديد استراتيجية عملاق الاتصالات في المستقبل.

مورجان ستانلي يحذر: خطر ركود الاقتصاد العالمي مرتفع ومتزايد

حذر محلل في بنك "مورجان ستانلي" من أن خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي مرتفع ويتزايد أيضاً، مشيراً إلى أن انتشار الاتجاه الهبوطي في بعض الاقتصاديات العالمية مع انكماش النشاط الصناعي.

الفيدرالي: خفض الفائدة في يوليو لا يعني التحول لدورة تيسيرية

يرى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن عملية خفض الفائدة الأخيرة ليست بداية لدورة من التيسير النقدي، وإنما تعديل في نفس الدورة النقدية الحالية.

المركزي الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد

يدرس البنك المركزي الأوروبي القيام بتنفيذ حزمة من إجراءات التحفيز، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي بشكل عام.

انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة منذ 10 سنوات

انخفض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، مع انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 10 سنوات.

تراجع حصة أوبك من سوق النفط العالمي لـ30%

انخفضت الحصة السوقية لأوبك في سوق النفط العالمي إلى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع جهودها لخفض المعروض.

ميركل ترى إمكانية لحل أزمة البريكست

مباشر: فتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الباب أمام إمكانية التوصل لحل بشأن صفقة البريكست المستعصية قبل الموعد المحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

عضو بالفيدرالي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة مجدداً

يرى عضو في الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس هناك حاجة لخفض معدل الفائدة الأمريكي مجدداً، قائلاً إن البنك المركزي يجب أن يُبقي على سياسته كما هي لبعض الوقت.

تقرير:الاتحاد الأوروبي يخطط لتدشين صندوق ثروة سيادي بـ100 مليار يورو

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي يفكر في خطط لإطلاق صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو، يهدف لتمويل عمالقة الصناعة الأوروبية لمنافسة الشركات الأمريكية العملاقة مثل "جوجل" و"آبل" و"علي بابا" الصينية.

موديز تخفض تقديرات النمو الاقتصادي لـ16 دولة آسيوية

خفضت وكالة "موديز" تقديرات النمو الاقتصادي لـ16 دولة آسيوية عن العام الجاري، وسط ضعف التجارة والاستثمار الذي يضغط على النمو الاقتصادي.

محدث.. الصين تعلن فرض تعريفات انتقامية ضد سلع أمريكية

أعلنت الصين أنها سوف تفرض تعريفات إضافية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، كرد انتقامي على رسوم الرئيس دونالد ترامب المخطط فرضها بدايةً من الشهر المقبل.

رئيس الفيدرالي يتعهد بالحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي

تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وسط مخاوف الركود العالمي.

ترامب يطالب الشركات الأمريكية بوقف الإنتاج في الصين

طالب الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين ونقل أعمالهم خارج البلاد، وذلك بعد التدابير الانتقامية التي أقرتها بكين ضد واشنطن.

انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع التصعيد التجاري

انعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، مع مخاوف أن تؤدي الحرب التجارية المشتعلة إلى ركود اقتصادي عالمي.

رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية رداً على عزم الصين فرض رسوماً انتقامية.