إعلام: الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقتهما "أنصار الله"

وحسب قناة "العربية"، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثيين على مدينة خميس مشيط".

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وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قد أعلن الخميس الماضي، اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار، أطلقتهما جماعة أنصار الله من محافظة عمران باتجاه السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.