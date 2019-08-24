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كبرى دور النشر الأمريكية تقاضي Audible بسبب ميزة جديدة

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كبرى دور النشر الأمريكية تقاضي Audible بسبب ميزة جديدة كبرى دور النشر الأمريكية تقاضي Audible بسبب ميزة جديدة

قدم بعض من كبرى دور النشر الأمريكية اليوم الجمعة دعوى قضائية ضد شركة الكتب الصوتية (أوديبل) Audible – المملوكة لشركة أمازون – بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وذلك بهدف منع الشركة من إطلاق ميزة مقررة باسم (التسميات التوضيحية المسموعة) Audible Captions تعرض النص مكتوبًا على الشاشة أثناء رواية الكتاب.

ورفع الدعوى القضائية سبعة أعضاء في جمعية الناشرين الأمريكيين، بما في ذلك: HarperCollins Publishers، و Penguin Random House، و Hachette Book Group، و Simon & Schuster، و Macmillan Publishers.

وقالت جمعية الناشرين الأمريكيين في بيان: “تريد (أوديبل) أساسًا توفير النص وكذلك صوت الكتب دون إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر، على الرغم من امتلاكها حق بيع الكتب المسموعة فقط”.

وكان شركة (أوديبل) قد أعلنت الشهر الماضي عن ميزة Audible Captions، وهي تستخدم تقنية التعلم الآلي لتحويل الكلمات المنطوقة إلى كلمات مكتوبة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالقراءة أثناء الاستماع إلى الكتاب الصوتي.

ولأن شركة (أوديبل) متخصصة أصلًا في الكتب الصوتية فقط، التي لها تراخيص منفصلة عن الكتب المادية والكتب الإلكترونية. لذا، فإن توفير الكتب مع النص والصوت، يعد انتهاكًا، إذ لم تحصل الشركة على التراخيص اللازمة لإعادة إنتاج النسخ المكتوبة من المنتجات.

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