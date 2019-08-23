محدث.. الدولار يُعمق خسائره عالمياً بعد تصريحات ترامب

مباشر: عمق الدولار الأمريكي من خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب وتزامناً مع خطاب جيروم باول في جاكسون هول.

وتأتي خسائر الورقة الخضراء بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب للشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين ونقل استثماراتهم خارج بكين، متعهداً بالرد على التدابير الانتقامية من جانب ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وبالنسبة للجبهة التجارية، فإن الصين أفصحت عن تدابير انتقامية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من شأنها أن تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الجدول الزمني لتعريفات ترامب والمخطط في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

ومن جهة أخرى، واصل الرئيس الأمريكي حملة هجومه ضد رئيس الفيدرالي في سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر اليوم ليقول: السؤال الوحيد من هو عدو الولايات المتحدة الأكبر جيروم باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ؟.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول اليوم، على هامش اجتماعات جاكسون هول التي بدأت أمس، إن البنك سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

وكانا رئيسا بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وكنساس سيتي صرحا أمس بأنه لا يوجد حاجة لخفض معدل الفائدة في الوقت الحالي.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول مع تراكم البيانات الاقتصادية السلبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبحسب بيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنحو 13 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مع ارتفاع أسعار الوحدات.

وبحلول الساعة 8:28 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1137 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة إلى 105.74 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة عند 1.2278دولار، كما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.9 بالمائة إلى 0.9752 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.716 بعد أن كان وصل إلى 98.450 في وقت سابق من التعاملات.