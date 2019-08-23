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انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع التصعيد التجاري

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انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع التصعيد التجاري انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع التصعيد التجاري

مباشر: انعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف أن تؤدي الحرب التجارية المشتعلة إلى ركود اقتصادي عالمي.

وتحول الفارق بين عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات وبين نظيرتها ذات فترة استحقاق لمدة عامين إلى النطاق السالبي للمرة الرابعة في أسبوعين.

وجاء انعكاس منحنى العائد بعد تصريحات الرئيس دونالد والذي طالب خلالها الشركات الأمريكية بنقل أعمالها خارج الصين والبحث عن بديل آخر.

وسبقت تعليقات ترامب، قرار الصين الذي أعلنت خلاله عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بعضها بداية من الشهر المقبل، والأخرى في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن جانبه، تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات إذا احتاج الاقتصاد لذلك.

ورفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى 100 بالمائة مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول.

واستمرارً للبيانات الاقتصادية السلبية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنحو 12.8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وكانت بيانات أخرى كشفت أمس عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 10 سنوات.

وبحلول الساعة 5:47 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.513  بالمائة.

فيما تراجع عائد الديون الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 1.519 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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