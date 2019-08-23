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الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

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القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" التابعة للجيش، أن "القوات المشتركة رصدوا طائرة مُسيرة للحوثيين أثناء تحليقها شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة".

وأضاف أن "الدفاعات الأرضية التابعة للقوات أطلقت النار عليها وتمكنت من إسقاطها".

ولم توضح ألوية "العمالقة" نوع الطائرة المُسيرة التي تم إسقاطها ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

© AP Photo / Hani Mohammed

في سياق آخر، قال المركز إن "الحوثيين أطلقوا 5 قذائف مدفعية على أحد حي سكني جنوب مدينة التحيتا (جنوب الحديدة)، واستهدفوا مزارع في مناطق مجاورة بـ3 قذائف مدفعية هاوزر، بالتزامن مع عمليات استهداف مماثلة على مناطق شرق المديرية".

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، الجيش اليمني بشن قصف مدفعي بـ 12 قذيفة على حي الضبياني وفندق القمة وجولة موبايل في مدينة الحديدة.

وأشارت إلى تعرض كلية الهندسة وجامع الوحيين وحارة الضبياني في منطقة 7 يوليو شمال شرقي مدينة الحديدة إلى قصف بأسلحة ثقيلة، في حين سقطت 9 قذائف هاون سقطت على مناطق شمال غرب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" [الحوثيين] والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

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