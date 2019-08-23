محدث.. "داو جونز" يفقد 620 نقطة بالختام مسجلاً خسائر أسبوعية

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 620 نقطة بعد تصريحات دونالد ترامب وإعلان الصين تعريفات انتقامية ضد واشنطن، لتسجل "وول ستريت" خسائر أسبوعية.

وفي سلسلة من التغريدات عبر "تويتر" طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بإيجاد بديل لها غير الصين ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وتراجع سهم آبل بأكثر من 4.5 بالمائة بعد هذه التصريحات ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا.

كما واصل الرئيس الأمريكي انتقاده للفيدرالي مطالباً إياها بالقيام بشئ ما في الوقت الحالي وأضاف: "لدينا دولار قوي للغاية، وبنك مركزي ضعيف للغاية".

وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من ضمنها السيارات والنفط الخام بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وذكرت الصين أن بعض التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل في حين سيتم تأجيل البعض الآخر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء قرار بكين رداً على عزم واشنطن فرض تعريفات على السلع المستوردة من بكين بنسبة 10 بالمائة على منتجات بقيمة 300 مليار دولار.

ومن جانبه، تعهد رئيس الفيدرالي جيروم باول باتخاذ ما يلزم للحفاظ على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 13 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.4 بالمائة أو ما يعادل 623 نقطة إلى 25628 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية نحو 1 بالمائة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.6 بالمائة إلى 2847 نقطة، ليتراجع بنجو 1.4 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وهبط "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 3 بالمائة إلى 7751 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:14 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.679.