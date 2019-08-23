صندوق النقد:"من الصعب العثور على نقاط مضيئة في الاقتصاد العالمي"

مباشر: قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تزداد سوءاً في ظل تصاعد الحرب التجارية.

وأضافت "جيتا جوبيناث" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "أصبح من الصعب العثور على النقاط المضيئة في الاقتصاد، كانت هناك إمكانية للتعافي، وما زلنا نتوقع ذلك بالنسبة لأجزاء كثيرة من العالم، لكن يجب أن أعترف أنه يصعب رؤية ذلك".

تأتي تعليقات "جوبيناث" مع تباطؤ النمو الاقتصادي حيث تشن الصين والولايات المتحدة حربًا تجارية ضد بعضهما البعض.

وكشفت الصين اليوم عن تعريفات تستهدف 75 مليار دولار من المنتجات الأمريكية، كما صعد الرئيس دونالد ترامب الوضع المتوتر بالفعل من خلال مطالبة لشركات الأمريكية بنقل عملياتها خارج الصين.

وتابعت "جوبيناث": "النمو العالمي ضعيف وهش مع وجود العديد من المخاطر السلبية".

وأوضح "جوبيناث" أن أبرز هذه المخاطر هى الحرب التجارية، قائلةً: "التطورات التي شهدناها اليوم تثير قلقًا كبيرًا بشأن ما سيحدث للنمو الاقتصادي".