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محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليسجل خسائر أسبوعية.

ورداًَ على التعريفات الأمريكية المحتملة، أعلنت الصين استهداف سلع من واشنطن بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام بداية من الشهر المقبل.

وبعد قرار الصين، طالب الرئيس الأمريكي دونالد الشركات بوقف الإنتاج في الصين ونقل أعمالها خارج بكين والعودة إلى الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار النفط نحو 4 بالمائة خلال الجلسة، مع تصعيد الحرب التجارية لكنها قلص نصف خسائرها تقريباً بعد أن كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بمقدار 16 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.1 بالمائة مُسجلاً 54.17 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً خلال الجلسة عند 53.24 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 1.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.8 بالمائة إلى 59.43 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 58.30 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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