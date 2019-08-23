محدث..الذهب يقفز 29 دولاراً عند التسوية ليحقق مكاسب للأسبوع الرابع

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بوتيرة قوية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليربح المعدن أكثر من 29 دولاراً ويسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصريحات الرئيس الأمريكي وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وطالب دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن الصين، بعد ساعات من تعهد بكين بفرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية.

وأعلنت الصين اليوم نيتها فرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على قرار مماثل للولايات المتحدة.

وتعهد رئيس الفيدرالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراقب التطورات التجارية وأثرها على التوقعات الاقتصادية.

وكان الذهب قد شهد هبوطاً في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تصريحات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تحبذ عدم معدل خفض الفائدة مجدداً.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، شهدت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة هبوطاً حاداً خلال الشهر الماضي.

وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 29.10 دولار إلى 1537.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 14 دولاراً.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.04 بالمائة ما يعادل 30.20 دولار ليسجل مستوى 1528.26 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة عند 97.714.