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سقوط مصابين بانفجار وسط العراق... بالصور

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سقوط مصابين بانفجار وسط العراق... بالصور سقوط مصابين بانفجار وسط العراق... بالصور

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "دراجة نارية مفخخة كانت موضوعة قرب أحد المحلات في قضاء المسيب بمحافظة بابل انفجرت، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية أغلقت منطقة الانفجار وفتحت تحقيقا بالحادث".

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجار إلى 28 مصابا.

يشار إلى أن العاصمة بغداد وبعض مدن العراق تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين مجددا.

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