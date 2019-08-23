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بسبب جملة واحدة... سعودي يتهم شركة طيران أمريكية بـ"العنصرية"

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بسبب جملة واحدة... سعودي يتهم شركة طيران أمريكية بـ"العنصرية" بسبب جملة واحدة... سعودي يتهم شركة طيران أمريكية بـ"العنصرية"

 نقلت صحيفة "عكاظ" عن صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، أن الطالب عبد العزيز المانع، كان مسافرا لزيارة زوجته على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية من ميامي إلى واشنطن، قبل أن تتقدم الراكبة التي تجلس بجانبه بشكوى ضده للمضيفة عن طريق تسليمها قصاصة ورق مدعية أنها سمعته يقول لزوجته قبل إغلاق الهاتف "نلتقي في الجهة الأخرى"، التي سلمتها بدورها لقائد الطائرة، الذي أعلن العودة من الممر للبوابة لأمر طارئ.

وفوجئ الطبيب بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قبل ضباط الأمن، إذ تم استجوابه لمدة ساعة كاملة قبل إطلاق سراحه، ولم يسمح له بالسفر على الرحلة نفسها، وسافر على رحلة أخرى بعد 5 ساعات.

يذكر أن الشركة الأمريكية أصدرت بيانا، أكدت فيه بأنها تحقق في القضية، فيما طالب محامي عبد العزيز بمعرفة هل أضيف اسم الطبيب إلى قائمة المراقبة والمنع من السفر بناء على هذه الواقعة.

SputnikNews

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