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الديوان الملكي ينعى الأميرة دينا عبدالحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين

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الديوان الملكي ينعى الأميرة دينا عبدالحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين الديوان الملكي ينعى الأميرة دينا عبدالحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين

جي بي سي نيوز:- ينعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الواقع في العشرين من ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية، في عمان.
وسيشيع جثمان الفقيدة الطاهر بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.
والديوان الملكي الهاشمي إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب.
إنا لله وإنا إليه راجعون،عمان في 20 ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية.

جي بي سي نيوز

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