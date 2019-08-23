أخبار عاجلة

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشركات الأمريكية تُغلق 16 منصة للتنقيب عن النفط

Google+ Print
الشركات الأمريكية تُغلق 16 منصة للتنقيب عن النفط الشركات الأمريكية تُغلق 16 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 16 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 754 منصة.

كما تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيبعي بنحو 3 منصات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 162 منصة.

وبحلول الساعة 5:06 مساءً بتوقيت جرينتنش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.1 بالمائة إلى 58.63 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 3.5 بالمائة إلى 53.43 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجل للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني