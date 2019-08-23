الشركات الأمريكية تُغلق 16 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 16 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 754 منصة.

كما تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيبعي بنحو 3 منصات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 162 منصة.

وبحلول الساعة 5:06 مساءً بتوقيت جرينتنش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.1 بالمائة إلى 58.63 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 3.5 بالمائة إلى 53.43 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجل للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.