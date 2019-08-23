عضو بالفيدرالي: يجب خفض الفائدة بسبب إشارات الركود

مباشر: يرى عضو في الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يجب أن يستمر في تخفيف سياسته النقدية بسبب إشارات الركود الاقتصادي التي تتجلى في سوق السندات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي في ولاية سانت لويس الأمريكية "جيمس بولارد" في تصريحات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "لقد انعكس منحنى العائد هنا، ونحن لدينا واحدة من أعلى معدلات الفائدة في منحنى العائد، وهذا ليس أمر جيد".

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية مستحقة السداد بعد 10 سنوات وتلك التي يحين موعد استحقاقها بعد عامين انعكس في تعاملات أمس الخميس للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.

ويتخوف المستثمرون من انعكاس منحنى العائد كونه ارتبط تاريخياً بأنه يسبق كل فترة ركود اقتصادي.

وبولارد أحد الأعضاء التي تتمتع بصوت في اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة.

وكان الفيدرالي خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير ليصبح يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، في تحرك يحدث لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وتشير توقعات المستثمرين إلى أن احتمالية قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في اجتماعه القادم والمزمع عقده شهر سبتمبر/أيلول.