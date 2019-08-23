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تونس.. توقيف مرشح انتخابات الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي

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تونس.. توقيف مرشح انتخابات الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي تونس.. توقيف مرشح انتخابات الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي

وقالت قناة "نسمة" في خبر عاجل، أن قوات شرطة، أوقفت القروي، وهو في طريقه إلى العاصمة.

فيما أشار راديو "موازيك" التونسية إن قاضي تحقيق قرر إلقاء القبض على القروي، بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ونقلت قناة "نسمة" عن القيادي بحزب "قلب تونس" ومستشار المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، أسامة الخليفي، تصريحات تحدث فيها عن تفاصيل القبض على القروي.

وقال أسامة الخليفي إن "كتيبة من الأمن قامت باختطاف القروي أثناء عودته من باجة بعد تدشين مقر الحزب في باجة".

وأضاف "القوات التي قامت بعملية الاختطاف قالت بالحرف الواحد أنّها تلقت أوامر علوية، مشددا أنهم رفضوا الإفصاح عن مكان إيقافه".

من جانبها، نقل موقع "الصحفيين التونسيين في صفاقس" عن مصادر قولها إن القبض على القروي، جاء بعد صدور القرار القضائي، برفض المطالب برفع التجميد عن أموال نبيل وغاز القروي، ورفض مطالب إلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهما، إثر اتهامهما بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

يتبع..

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