حجم التجارة العالمية يتراجع خلال يونيو

مباشر: تراجع حجم التجارة العالمية بأكثر من 1 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي مع استمرار حرب التعريفات بين الصين والولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، اليوم الجمعة، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 1.4 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 0.6 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وخلال الربع الثاني المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، تراجعت التجارة العالمية بنحو 0.7 بالمائة مقارنة مع هبوط 0.3 بالمائة خلال الربع السابق له.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي تراجع بنحو 0.5 بالمائة على أساس شهري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل بعد أن قرر زيادة الرسوم إلى 25 بالمائة على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وكان قد تم تطبيق التعريفات عليها سابقاً.

وأعلنت الصين اليوم خططها لفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار رداً على تعريفات ترامب.