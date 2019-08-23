أخبار عاجلة

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

حجم التجارة العالمية يتراجع خلال يونيو

Google+ Print
حجم التجارة العالمية يتراجع خلال يونيو حجم التجارة العالمية يتراجع خلال يونيو

مباشر: تراجع حجم التجارة العالمية بأكثر من 1 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي مع استمرار حرب التعريفات بين الصين والولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، اليوم الجمعة، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 1.4 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 0.6 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وخلال الربع الثاني المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، تراجعت التجارة العالمية بنحو 0.7 بالمائة مقارنة مع هبوط 0.3 بالمائة خلال الربع السابق له.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي تراجع بنحو 0.5 بالمائة على أساس شهري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل بعد أن قرر زيادة الرسوم إلى 25 بالمائة على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وكان قد تم تطبيق التعريفات عليها سابقاً.

وأعلنت الصين اليوم خططها لفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار رداً على تعريفات ترامب.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على فرنسا

ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على فرنسا

مارك بروزنسكي من واشنطن: أطباء الأمراض العقلية في أمريكا متحدون ضد ترامب!

مارك بروزنسكي من واشنطن: أطباء الأمراض العقلية في أمريكا متحدون ضد ترامب!

محدث.. الدولار يُعمق خسائره عالمياً بعد قرار ترامب

محدث.. الدولار يُعمق خسائره عالمياً بعد قرار ترامب

رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية

رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية