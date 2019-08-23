محدث.. "داو جونز"يعمق خسائره لـ450 نقطة مع تصاعد الحرب التجارية

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 450 نقطة بعد تصريحات دونالد ترامب وإعلان الصين تعريفات انتقامية ضد واشنطن.

وفي سلسلة من التغريدات عبر "تويتر" طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بإيجاد بديل لها غير الصين ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وتراجع سهم آبل بأكثر من 4 بالمائة بعد هذه التصريحات ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا.

كما واصل الرئيس الأمريكي انتقاده للفيدرالي مطالباً إياها بالقيام بشئ ما في الوقت الحالي وأضاف: "لدينا دولار قوي للغاية، وبنك مركزي ضعيف للغاية".

وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من ضمنها السيارات والنفط الخام بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وذكرت الصين أن بعض التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل في حين سيتم تأجيل البعض الآخر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء قرار بكين رداً على عزم واشنطن فرض تعريفات على السلع المستوردة من بكين بنسبة 10 بالمائة على منتجات بقيمة 300 مليار دولار.

ومن جانبه، تعهد رئيس الفيدرالي جيروم باول باتخاذ ما يلزم للحفاظ على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 13 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 455 نقطة إلى 25796 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 1.8 بالمائة إلى 2869 نقطة، وهبط "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 2.2 بالمائة إلى 7817 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.808.