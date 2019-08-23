أخبار عاجلة

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حافظ قائد السبسي: تعرضت للتنكيل في مطار تونس بأوامر من يوسف الشاهد

Google+ Print
حافظ قائد السبسي: تعرضت للتنكيل في مطار تونس بأوامر من يوسف الشاهد حافظ قائد السبسي: تعرضت للتنكيل في مطار تونس بأوامر من يوسف الشاهد

وقال حافظ قايد السبسي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" اليوم الجمعة، إنه "أثناء عودته إلى تونس، قامت قوات أمن المطار والجمارك بالتنكيل به والعبث بأغراضه وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن“.

وأضاف "هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد (النظام السابق) ضد معارضيها والمختلفين معها“.

وأشار إلى أن طريقة تفتيشه ”لم تحترم مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت كل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية“.

يذكر أن العلاقة بين حافظ السبسي ويوسف الشاهد تشهد فتورا لافتًا، حتى قبل رحيل الباجي قائد السبسي بسبب الموقف من الأزمة التي شهدها حزب حركة ”نداء تونس“.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية