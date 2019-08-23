حافظ قائد السبسي: تعرضت للتنكيل في مطار تونس بأوامر من يوسف الشاهد

وقال حافظ قايد السبسي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" اليوم الجمعة، إنه "أثناء عودته إلى تونس، قامت قوات أمن المطار والجمارك بالتنكيل به والعبث بأغراضه وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن“.

وأضاف "هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد (النظام السابق) ضد معارضيها والمختلفين معها“.

وأشار إلى أن طريقة تفتيشه ”لم تحترم مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت كل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية“.

يذكر أن العلاقة بين حافظ السبسي ويوسف الشاهد تشهد فتورا لافتًا، حتى قبل رحيل الباجي قائد السبسي بسبب الموقف من الأزمة التي شهدها حزب حركة ”نداء تونس“.