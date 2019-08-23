ترامب يطالب الشركات الأمريكية بوقف الإنتاج في الصين

من: سالي إسماعيل

مباشر: طالب الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين ونقل أعمالهم خارج البلاد، وذلك بعد التدابير الانتقامية التي أقرتها بكين ضد واشنطن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الجمعة: الولايات المتحدة لا تحتاج الصين، وبصراحة، سيكون الوضع أفضل بدون الصين.

وكان ترامب كتب في سلسلة تغريدات سابقة أن بلاده خسرت تريليونات الدولارات على مدى سنوات عديدة بسبب الصين مشيراً إلى أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع.

وأوضح ترامب أن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً تلو الآخر لعقود سوف تتوقف ويجب أن تتوقف.

وأضاف: نطلب من شركاتنا الأمريكية الكبرى البدء على الفور بالبحث عن بديل للصين بما في ذلك نقل أعمالها للولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيقوم بالرد على التعريفات التي أعلنتها الصين في وقت لاحق من اليوم، قائلاً: "هذه فرصة عظيمة بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع: أطلب كذلك من كافة شركات النقل بما في ذلك "فيديكس" و"أمازون" و"يو.بي.إس" ومكتب البريد البحث ورفض تسليم "فنتانيل" من الصين (أو من أيّ مكان آخر).

وقال ترامب: اقتصادنا، بسبب المكاسب المحققة في آخر عامين ونصف، أكبر بكثير من اقتصاد الصين.