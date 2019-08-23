محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد حدة التوترات التجارية وبعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

وقادت أسهم قطاع السيارات خسائر البورصات الأوروبية حيث تراجعت بنحو 2 بالمائة.

وأعلنت الصين خططها لفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها السيارات والنفط الخام وفول الصويا، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بالبحث عن بديل لها غير بكين.

وفي سياق آخر، تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بفعل ما يلزم من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في إيطاليا، صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأن العديد من الأطراف أشارت إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الحكومية الحالية، وأنها ستقدم تقاريرها في مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ القمة السنوية لدول مجموعة السبع غداً السبت في فرنسا، وسط توقعات أن تنتهي بدون إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخها.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 371.3 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 بالمائة.

كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة عند 7094 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة.

كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.1 بالمائة عند 5326.8 نقطة، لكنه يحقق ارتفاعاً بنحو 0.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 11611.5 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1130 دولار.