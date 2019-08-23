الأسواق تعود لاحتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر

من: أحمد شوقي

مباشر: رفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى 100 بالمائة مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقاً لمؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول سعر العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، فإن هناك احتمالية 95 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل بمقدار 25 نقطة أساس.

كما ترى الأسواق فرصة بنحو 5 بالمائة لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر المقبل.

وارتفعت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لـ100 بالمائة مجدداً بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك المركزي سيقوم بما يلزم للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

كما أن البيانات الاقتصادية السلبية وارتفاع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي مع التصعيد التجاري بين الصين والولايات المتحدة حيث أعلنت الأولى اعتزامها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار في الوقت الذي طالب فيه الرئيس دونالد ترامب الشركات بالبحث عن بديل آخر لها غير بكين.

وكانت الأسواق تخلت لفترة قصيرة عن الخفض المؤكد للفائدة حيث ارتفعت احتمالات تثبيتها إلى مستوى يقارب 9 بالمائة بالأمس، مع حالة عدم اليقين بشأم موقف الفيدرالي حيال مخاوف الركود وذلك بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك المركزي عن عدم تفضيلهم لخفض الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل مع توقعات واسعة بأن يخفض الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية بعد عملية الخفض التي تمت الشهر الماضي.