محدث.. سعر الذهب يقفز 30 دولاراً بعد تصريحات ترامب

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليربح المعدن نحو 30 دولاراً مع تصريحات الرئيس الأمريكي وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وطالب دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن الصين، بعد ساعات من تعهد بكين بفرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية.

وأعلنت الصين اليوم نيتها فرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على قرار مماثل للولايات المتحدة.

وتعهد رئيس الفيدرالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراقب التطورات التجارية وأثرها على التوقعات الاقتصادية.

وكان الذهب قد شهد هبوطاً في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تصريحات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تحبذ عدم معدل خفض الفائدة مجدداً.

وصرحت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كنساس سيتي أمس بأنه لم يكن هناك حاجة لخفض معدل الفائدة في الشهر الماضي، "أرى أننا خفضنا الفائدة ونحن لم نكن بحاجة إلى ذلك، هذا هو رأيي".

فيما أعلن روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ضرورة تجنب الاضطرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، شهدت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة هبوطاً حاداً خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 28.30 دولاراً إلى 1536.30 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.04 بالمائة ما يعادل 30.55 دولار ليسجل مستوى 1528.61 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة عند 97.739.