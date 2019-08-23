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"أنصار الله" تعلن قنص جنديين سعوديين في جيزان

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن الجماعة تصدت لزحف نفذه الجيش اليمني بمشاركة طيران التحالف الحربي والاستطلاعي غرب جبل النار التابع لمديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي .

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

ونقل المركز عن مصدر عسكري، إن "أنصار الله" أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني، وأعطبت 3 آليات خلال إحباط محاولة التقدم.

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي خلال تحليقها غرب جبل مبعوثة في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

على صعيد المستجدات في الحدود اليمنية السعودية، ذكر المركز الإعلامي للجماعة، أن "أنصار الله" قنصت جنديين من الجيش السعودي شمال الخوبة في قطاع جيزان.

وأضاف أن مقاتلي الجماعة قنصوا، بعمليتين مماثلتين، جنديين يمنيين شرق الدود في القطاع ذاته.

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