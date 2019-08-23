أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الإمارات... الحديقة القرآنية تدخل ضمن أعظم 100 وجهة عالمية

Google+ Print
الإمارات... الحديقة القرآنية تدخل ضمن أعظم 100 وجهة عالمية الإمارات... الحديقة القرآنية تدخل ضمن أعظم 100 وجهة عالمية

وتضم الحديقة الأشجار التي ذكرت في القرآن والتي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الإنسان، ودعا آل مكتوم الجمهور، عبر تويتر، لزيارة الحديقة  كما تقدم بالشكر لفريق بلدية دبي على إبداعاتهم.

وأوضح آل مكتوم، "إن مجلة التايم ذكرت في  مقال لها بعنوان أعظم 100وجهة عالمية لزيارتها في 2019، وأن الحديقة الحديقة القرآنية بدبي ضمن هذه الوجهات الجديدة في دبي تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن وتجسيدا لبعض القصص القرآنية التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان ..أدعوكم لزيارتها وأشكر فريق بلدية دبي على إبداعاتهم".

ويذكر أن بلدية دبي قد افتتحت أبواب "الحديقة القرآنية" للجمهور بالمجان والتي طورتها في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هكتار، وبكلفة إجمالية ناهزت 200 مليون درهــم وبلغ عدد الزوار في أول أسبوع من افتتاحها 100 ألف زائر.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار

مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار