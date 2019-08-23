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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من قبضة "أنصار الله" شرق صنعاء

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القاهرة - سبوتنيك - ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر" أن "القوات مسنودة بتحالف دعم الشرعية حررت آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء".

© AFP 2019 / Amer Almohibany

وأضاف أن "قوات الجيش سيطرت على جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل في المديرية ذاتها".

وأكد "إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" [الحوثيين] والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.

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