محدث.. الدولار يتحول للخسائر عالمياً مع تصريحات باول وتغريدات ترامب

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الخسائر أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وتغريدات الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول اليوم، على هامش اجتماعات جاكسون هول التي بدأت أمس، إن البنك سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

وكانا رئيسا بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وكنساس سيتي صرحا أمس بأنه لا يوجد حاجة لخفض معدل الفائدة في الوقت الحالي.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول مع تراكم البيانات الاقتصادية السلبية داخل الولايات المتحدة وخارجها رغم تزايد فرصة تثبيت الفائدة.

وعلى صعيد آخر، واصل الرئيس الأمريكي حملة هجومه ضد رئيس الفيدرالي في سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر اليوم ليقول: السؤال الوحيد من هو عدو الولايات المتحدة الأكبر جيروم باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ؟.

وبالنسبة للجبهة التجارية، فإن الصين أفصحت عن تدابير انتقامية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من شأنها أن تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الجدول الزمني لتعريفات ترامب والمخطط في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

وبحسب بيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنحو 13 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مع ارتفاع أسعار الوحدات.

وبحلول الساعة 3:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1123 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة إلى 106.66 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة عند 1.2258 دولار، كما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.9785 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة عند 97.852 بعد أن كان وصل إلى 98.450 في وقت سابق من التعاملات.