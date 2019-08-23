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ترامب: من عدو الولايات المتحدة الأكبر باول أم الرئيس شي؟

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من: سالي إسماعيل

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد مجدداً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليعقد مقارنة بينه وبين الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الفيدرالي لم يفعل أيّ شيء كالعادة.

وتابع: من الأمور غير المعقولة أن أعضاء الفيدرالي يمكنهم الحديث دون معرفة أو التساؤل عما أقوم به وعما سيتم إعلانه قريباً.

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وكان رئيس الفيدرالي تعهد في خطاب معد مسبقاً لاجتماعات جاكسون هول بالحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي في ظل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس الولايات المتحدة أن بلاده تمتلك دولار قوياً للغاية وبنك مركزي ضعيف للغاية، لكنه ألمح لقدرته على التعامل كلا الأمرين بطريقة ذكية وأن الاقتصاد الأمريكي سيؤدي بشكل جيد.

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة لاحقه إلى أنه الفيدرالي يجب عليه إظهار ما يمكنه القيام به في الوقت الحالي.

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لكنه تحدث بطريقة تميل للسخرية في تغريدة أخرى، قائلاً: "السؤال الوحيد لدي هو، من هو عدونا (الولايات المتحدة) الأكبر، جيروم باول أم الرئيس الصيني شي؟".

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وكانت الصين أعلنت فرض رسوم ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اليوم تدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي تأتي كنوع من الرد الانتقامي على تعريفات مماثلة من الجانب الأمريكي.

وكرر ترامب تعليقه الشهير بأن الولايات المتحدة خسرت تريليونات الدولارات مع الصين على مدى سنوات عديدة وأن الأخيرة قامت بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية بمئات المليارات من الدولار سنوياً، قائلاً: هم يريدون أن يستمر هذا الوضع لكن لن أسمح بحدوث ذلك.

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مباشر (اقتصاد)

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