مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع 13% خلال يوليو

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 13 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، هبوط مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي إلى 635 ألف وحدة في يوليو/تموز الماضي، مقابل 728 ألف وحدة في يونيو/حزيران السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 645 ألف وحدة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 4.3 بالمائة خلال الشهر المنصرم، مقارنة مع 609 ألف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 312.8 ألف دولار في يوليو/تموز الماضي، مقابل 306 ألف دولار في الشهر السابق له.

ويأتي هبوط مبيعات المنازل مع ارتفاع الأسعار ونقص المخزون وزيادة تكاليف مواد البناء في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش،ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.302.