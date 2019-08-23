أخبار عاجلة

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

القضاء المغربي يقر بسجن طالب 3 أشهر وغرامة مالية بسبب وصف بنكيران بكلمات نابية

Google+ Print

وحسب مصادر مطلعة فإن المعنيين بالأمر كانوا قد تورطوا في الاتصال هاتفيا بالمسؤول المغربي، قبيل عيد الأضحى، حيث طلب أحدهم من بنكيران المساعدة، وهو ما تفاعل معه الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" وقام بتسليمه عبر أحد مساعديه ورقة مالية من فئة 200 درهم.

© AP Photo / Mohammad Hannon

وتابعت المصادر ذاتها، أنه بعد علم الطالب الصادر في حقه حكم الإدانة وهو أحد أصدقاء الطالب المذكور بالمساعدة المالية، قام بالاتصال بدوره بعبد الإله بنكيران، وطلب منه أن يرجع له ملفا قضائيا كان قد سلمه إياه في وقت سابق، إلا أن بنكيران قطع المكالمة الهاتفية.

وأفادت المصادر، أن الطالب المُدان قام بردة فعل متشنجة بعد إقفال الخط في وجهه، حيث وصف بنكيران بـ “الكلب”، وذلك في رسالة نصية أرسلها لرئيس السابق، وهو ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى القضاء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع اثنين من المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما شمل التحقيق أيضا طالبا ثالثا حصل على رقم رئيس الحكومة السابق من الأنترنت.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأمة السوداني: لن نشارك في الحكومة الانتقالية وهذه خطتنا القادمة

الأمة السوداني: لن نشارك في الحكومة الانتقالية وهذه خطتنا القادمة

شركتان مسجلتان ببيروت تهربان نفط إيران.. والحكومة غافلة

شركتان مسجلتان ببيروت تهربان نفط إيران.. والحكومة غافلة

اقتصاديون لبنانيون يحذرون من أزمة حال عدم قيام الحكومة بهذه الخطوات

اقتصاديون لبنانيون يحذرون من أزمة حال عدم قيام الحكومة بهذه الخطوات

الحكومة توافق على 457 طلب تملك للغزيين

الحكومة توافق على 457 طلب تملك للغزيين