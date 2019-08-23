"داو جونز"يتراجع 110 نقاط بالمستهل مع إعلان الصين تعريفات انتقامية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 110 نقاط مع إعلان الصين تعريفات انتقامية ضد واشنطن.

وأعلنت الصين عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من ضمنها السيارات والنفط الخام بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وذكرت الصين أن بعض التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل في حين سيتم تأجيل البعض الآخر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء قرار بكين رداً على عزم واشنطن فرض تعريفات على السلع المستوردة من بكين بنسبة 10 بالمائة على منتجات بقيمة 300 مليار دولار.

وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم على هامش اجتماعات جاكسون هول.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 113 نقطة إلى 26139 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 2910 نقطة، وهبط "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 0.5 بالمائة إلى 7948 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.302.