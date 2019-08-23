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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع بمكاسب 9 دولارات بعد قرار الصين

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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع بمكاسب 9 دولارات بعد قرار الصين محدث.. الذهب يتحول للارتفاع بمكاسب 9 دولارات بعد قرار الصين

مباشر: تحولت  الذهب للصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة بمكاسب وصلت إلى 9 دولارات، مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الصين اليوم نيتها فرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على قرار مماثل للولايات المتحدة.

وكان الذهب قد شهد هبوطاً في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تصريحات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تحبذ عدم معدل خفض الفائدة مجدداً.

وصرحت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كنساس سيتي أمس بأنه لم يكن هناك حاجة لخفض معدل الفائدة في الشهر الماضي، "أرى أننا خفضنا الفائدة ونحن لم نكن بحاجة إلى ذلك، هذا هو رأيي".

وفيما أعلن روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ضرورة تجنب الاضطرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

ويترقب المستثمرون اليوم كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول التي بدأت أمس.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.40 دولار إلى 1513.90 دولار للأوقية.

وكان سعر عقود الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول فقد ما يعادل 7.20 دولارعند تسوية جلسة أمس، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 9 أغسطس/آب الجاري.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة ما يعادل 9 دولارات ليسجل مستوى 1507.06 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.283.

مباشر (اقتصاد)

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