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عملة الصين تتجه لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية في شهر

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عملة الصين تتجه لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية في شهر عملة الصين تتجه لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية في شهر

مباشر: تراجعت عملة الصين مقابل الدولار الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية للمرة الثالثة في غضون أربعة أسابيع.

وانخفض اليوان الصيني مجدداً مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاماً ونصف العام، مع استعداد الولايات المتحدة لزيادة ضغط التعريفات على بكين في الشهر المقبل.

وتأتي خسارة اليوان على الرغم من تعليقات الإدارة الأمريكية بأن المحادثات وجهاً لوجه مع الجانب الصيني لا يزال من المتوقع عقدها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 7.0890 يوان بعد أن كان عند 7.1018 يوان في وقت سابق من التعاملات.

وتتجه العملة المحلين للصين إلى تسجيل خسائر بأكثر من 0.6 بالمائة في الأسبوع الجاري، ليكون الهبوط الأسبوعي الثالث في آخر أربعة أسابيع.

كما بلغت خسائر اليوان أمام الدولار حوالي 2.9 بالمائة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وفقدت عملة الصين حوالي 2.8 بالمائة من قيمتها منذ أن أعلى الرئيس الأمريكي دونالد في 1 أغسطس/آب الجاري اعتزامه فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار قبل أن يتم إرجاء هذا القرار لنهاية العام بالنسبة لبعض المنتجات.

جدير بالذكر أن بنك الشعب الصيني خفض السعر المرجعي لليوان إلى أدنى مستوى منذ 21 مارس/آذار عام 2008 عند 7.0572 لكل دولار، وذلك بعد أن كسرت الورقة الخضراء حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى في عقد في وقت سابق من هذا الشهر.

مباشر (اقتصاد)

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