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التجارة السعودية: 160 ألف ريال غرامة وتصفية نشاط لمتسترين بالدمام

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التجارة السعودية: 160 ألف ريال غرامة وتصفية نشاط لمتسترين بالدمام التجارة السعودية: 160 ألف ريال غرامة وتصفية نشاط لمتسترين بالدمام

الرياض - مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة ، اليوم الجمعة، أنه تم ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري بالاتفاق والشراكة بينهما للاستثمار بمؤسسة تعود للمواطن وتزاول نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بمدينة الدمام.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام، فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

كما شمل الحكم، شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة، عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

ونوهت، إلى مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المئة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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