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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لـ3% مع تصاعد الحرب التجارية

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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لـ3% مع تصاعد الحرب التجارية محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لـ3% مع تصاعد الحرب التجارية

مباشر: عمقت النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتراجع نحو 3 بالمائة مع تصاعد الحرب التجارية.

ورداًَ على التعريفات الأمريكية المحتملة، أعلنت الصين استهداف سلع من واشنطن بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام بداية من الشهر المقبل.

ويشهد النفط أداءً متقلباً مع مخاوف النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على الخام، في الوقت الذي يتراجع فيه المعروض من جانب دول منظمة أوبك.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الجاري مع انكماش النشاط الصناعي لأول مرة منذ عام 2009.

وفي سياق منفصل كشفت منظمة أوبك أمس عن تراجع حصتها السوقية في سوق النفط العالمي إلى مستوى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وسط استمرار جهودها لخفض الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.

وبحلول الساعة 1:19 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2 بالمائة إلى 58.74 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 2.8 بالمائة مُسجلاً 53.78 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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