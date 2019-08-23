محدث.. الصين تعلن فرض تعريفات انتقامية ضد سلع أمريكية

مباشر: أعلنت الصين أنها سوف تفرض تعريفات إضافية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، كرد انتقامي على رسوم الرئيس دونالد ترامب المخطط فرضها بدايةً من الشهر المقبل.

وقالت وزراة التجارة الصينية في بيان رسمي منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن بعض الإجراءات الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل في حين سيتم إرجاء بعض التدابير حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويعتبر القرار الصيني مماثل للجدول الزمني المخطط من قبل الولايات المتحدة لإقرار تعريفات على السلع المستوردة من بكين والتي ستبلغ 10 بالمائة على منتجات بقيمة 300 مليار دولار.

وبحسب البيان، فإنه سيتم فرض تعريفات إضافية بنحو 5 بالمائة على الواردات الأمريكية من فول الصويا والنفط الخام بداية من الشهر المقبل على أن يتم فرض رسوم بنحو 25 بالمائة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة في 15 ديسمبر/كانون الأول.

وكان رئيس تحرير جريدة "جلوبال تايمز" الصينية كتب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إنه استناداً لما يعرفه فإن الصين ستتخذ مزيداً من التدابير الانتقامية رداً على التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وتستعد الولايات المتحدة لتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، على أن تكون نسبة تلك الرسوم 10 بالمائة، يُطبق جزء منها في الشهر المقبل والباقي في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف رئيس تحرير الصحيفة "هو شين" أن بكين ستكشف النقاب في وقت قريب عن خطة لتطبيق تعريفات انتقامية على منتجات معينة، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هدد أمس بتطبيق تعريفات انتقامية ضد الولايات المتحدة حال تجاهل واشنطن اعتراضات بكين وطبقت تعريفات جمركية جديدة.