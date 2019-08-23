هواوي: تأثير القيود التجارية الأمريكية أقل من المخاوف

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للهواتف الذكية اليوم الجمعة: إن نشاطها التجاري أقل تأثرًا بالقيود التجارية الأمريكية مما كانت الشركة تخشى في البداية، وإنها مستعدة تمامًا للعيش والعمل مع العقوبات الأمريكية لفترة طويلة قادمة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وكانت هذه هي الرسالة التي وجهت إلى الصحفيين في الحدث المنعقد في مقر الشركة، لكنها لم تكن موجهة بالطبع للجمهور الحقيقي الحاضر، بل لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار المعركة بين الطرفين.

وتأثرت أعمال هواوي البالغة 100 مليار دولار بشدة منذ منتصف شهر مايو بعد أن وضعت واشنطن ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم في قائمة الكيانات، والتي تهدد بقطع وصولها إلى المكونات والتقنيات الأمريكية الأساسية.

وقال رين تشنغ Ren Zhengfei، مؤسس شركة هواوي والرئيس التنفيذي للشركة، في أول تقييم له لتأثير الحظر في شهر يونيو: إن القيود التجارية الأمريكية ستؤثر على الإيرادات بقيمة 30 مليار دولار هذا العام.

بينما قال إريك شو Eric Xu، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بالتناوب، في مؤتمر صحفي للإعلان عن رقاقة ذكاء اصطناعي جديدة: إن التأثير لن يصل إلى المستويات التي كان يُخشى منها، وعلينا الانتظار حتى صدور نتائجنا المالية في شهر مارس.

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وأضاف “إن فترة السماح لمدة 90 يومًا ليس لها قيمة بالنسبة لشركة هواوي، وقد اعتدنا على العيش والعمل بموجب قائمة الكيانات، ونحن مستعدون للعمل والعيش في مثل هذا الموقف لفترة طويلة”.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية هذا الأسبوع تمديد فترة السماح لمدة 90 يومًا، مما يسمح لهواوي بالشراء من الشركات الأمريكية لتزويد العملاء الحاليين.

كما تحركت الإدارة الأمريكية في الوقت نفسه لإضافة 46 شركة من شركات هواوي الفرعية إلى قائمتها السوداء الاقتصادية، مما يجعل القيود الحالية أكثر صعوبة في التعامل معها.